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15:30, 17 августа 2023 года Орловские спортсмены готовятся к возобновлению состязаний Большинство сезонов стартуют осенью.





Футболистки "ОрелГУ-КПРФ" ждут начала матчей чемпионата России по мини-футболу. В межсезонье команда потеряла своего многолетнего лидера – команду покинула Наталья Пацекина, поэтому играть будут по новой схеме.



До начала турнира футболистки сразятся на международном фестивале студенческого спорта, который стартует 19 августа в Екатеринбурге. Последний раз международного успеха орловские спортсменки добивались в 2014-м году, когда завоевали серебро Вторых европейских студенческих игр.



У хоккеистов Орловского госуниверситета до сезона еще есть время – чемпионат Студенческой хоккейной лиги стартует в ноябре. В конференции "Запад" спортсмены сыграют с командами из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Калининграда, Нижнего Новгорода, Смоленска, Саранска и Ульяновска.



Старт сезона в студенческом хоккее – в середине сентября. "Орлы" примут межрегиональный турнир с участием соперников по будущему чемпионату.





Артем Ежаков



