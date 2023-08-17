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15:00, 17 августа 2023 года В Орловской области инженер повторно осужден за коммерческий подкуп Мужчина отделался условным сроком.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Ливнах ранее судимого местного жителя приговорили к двум годам условно за совершение коммерческого подкупа. Как сообщили в прокуратуре, мужчина, будучи инженером отдела материально-технического снабжения коммерческой организации, получил от представителей двух компаний более 190 тысяч рублей за помощь в заключении договоров поставки и дальнейшее сохранение взаимовыгодных отношений.



Как добавили в ведомстве, ранее мужчину осудили по той же статье. Его признали виновным в совершении аналогичных действий в интересах московских организаций.



190 тысяч рублей, полученные в качестве подкупа, изъяты.





Артем Ежаков



