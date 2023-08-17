В Орловской области инженер повторно осужден за коммерческий подкуп
Мужчина отделался условным сроком.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Ливнах ранее судимого местного жителя приговорили к двум годам условно за совершение коммерческого подкупа. Как сообщили в прокуратуре, мужчина, будучи инженером отдела материально-технического снабжения коммерческой организации, получил от представителей двух компаний более 190 тысяч рублей за помощь в заключении договоров поставки и дальнейшее сохранение взаимовыгодных отношений.
Как добавили в ведомстве, ранее мужчину осудили по той же статье. Его признали виновным в совершении аналогичных действий в интересах московских организаций.
190 тысяч рублей, полученные в качестве подкупа, изъяты.