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19:00, 17 августа 2023 года Школы Орла завершают подготовку к 1 сентября В учебных учреждениях продолжаются проверки готовности.





Школы Орла готовятся к учебному году. Городская комиссия дошла до Северного района. В нем работают семь школ.



В лицее №18 основные подготовительные работы завершены. Обновили учебные классы и фасад. Столовая тоже в полном порядке. Особое внимание – безопасности. В лицее организовали помещение для охраны, установили электромагнитный замок на двери, чтобы усилить защищенность и пропускной режим.



Также инспекторы заглянули в соседнюю школу №13. Помещение полностью привели в порядок: сделали ремонт, обновили мебель.



В Северном районе предстоит проверить еще пять школ. Завершить приемку школ планируют до 25 августа.





Эльза Ахмедбекова



