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11:00, 17 августа 2023 года Три человека госпитализированы после ночного ДТП в Орловской области Нетрезвый водитель выехал на встречку и спровоцировал аварию.



Фото: УГИБДД России по Орловской области

17 августа в 00:20 на автодороге "Орел-Тамбов" произошло серьезное ДТП. По данным областного УГИБДД, нетрезвый 29-летний водитель "Форда Фокус" потерял управление машиной, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой Калиной". После столкновения иномарка опрокинулась.



Травмы получили 27-летний водитель "Калины" и его ровесница-пассажирка. Также пострадал 46-летний пассажир "Форда". Всех их госпитализировали.





Артем Ежаков



