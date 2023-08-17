четверг 17.08.2023 16:24:21 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

12:30, 17 августа 2023 года

В Орловской области разрешили отстрел 32 кабанов

Это связано с угрозой распространения африканской чумы свиней.

Фото: архив "Вести-Орел"

Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области издал приказ о регулировании численности охотничьих ресурсов. Документом разрешается отстрел 32-х кабанов из-за угрозы распространения африканской чумы свиней.

Использовать можно только огнестрельное оружие. Запрещена добыча кабанов загоном, нагоном, с применением собак охотничьих пород, за исключением добора раненых кабанов.

Добыча разрешена в следующих охотничьих угодьях: ООО "Ремстройпроект в Дмитровске" – 5 особей, ООО "Володино" – одна особь, Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов (участок в границах Сосковского района Орловской области) – две особи, ООО "Заимка" – 6 особей, ООПТ регионального значения "Нарышкинский природный парк" – 15 особей, ОО "Урицкое районное общество охотников и рыболовов" – три особи.

Подробно с приказом можно ознакомиться на сайте областного правительства.


Артем Ежаков
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.