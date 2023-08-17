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12:30, 17 августа 2023 года В Орловской области разрешили отстрел 32 кабанов Это связано с угрозой распространения африканской чумы свиней.



Фото: архив "Вести-Орел"

Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области издал приказ о регулировании численности охотничьих ресурсов. Документом разрешается отстрел 32-х кабанов из-за угрозы распространения африканской чумы свиней.



Использовать можно только огнестрельное оружие. Запрещена добыча кабанов загоном, нагоном, с применением собак охотничьих пород, за исключением добора раненых кабанов.



Добыча разрешена в следующих охотничьих угодьях: ООО "Ремстройпроект в Дмитровске" – 5 особей, ООО "Володино" – одна особь, Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов (участок в границах Сосковского района Орловской области) – две особи, ООО "Заимка" – 6 особей, ООПТ регионального значения "Нарышкинский природный парк" – 15 особей, ОО "Урицкое районное общество охотников и рыболовов" – три особи.



Подробно с приказом можно ознакомиться на сайте областного правительства.





Артем Ежаков



