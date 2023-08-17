Вкус орловского хлеба оценят шеф-повара Илья Лазерсон и Александр Журкин
Рецептуры будущего бренда Орловщины сейчас готовят хлебозаводы региона.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орловской области проходит конкурс по разработке традиционной рецептуры орловского ржано-пшеничного хлеба. В планах – сделать его брендом Орловщины.
Как сообщил региональный информационный портал, в соревновании на самый "орловский" хлеб участвуют шесть предприятий региона.
Итоги конкурса подведут 3 сентября в рамках фестиваля "Тургеневский Бережок – 2023". Победителя выберут путем открытого голосования конкурсной комиссии и жителей региона. Оценят вкус орловского хлеба и приглашенные эксперты – шеф-повара Илья Лазерсон и Александр Журкин.