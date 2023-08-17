17 августа десятки домов Орла останутся без света

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9:31, 17 августа 2023 года
17 августа десятки домов Орла останутся без светаЭнергетики займутся техобслуживанием трансформаторных подстанций.
Фото: архив "Вести-Орел"
В мэрии Орла предупредили горожан об отключении электроэнергии по ряду адресов. Неудобства связаны с техобслуживанием подстанций.
Отключение затронет:
• до 12:00 — наб. Дубровинского, 66, ул. Покровская, 11д;
• до 14:00 — ул. Комсомольская, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372;
• с 14:00 до 17:00 — ул. Студенческая, 2Б, 4, 8, ул. 5 Августа, 27-29, 43-81, 46-62, 66, ул. Е. Пугачева, 88, 89, 92, 98-106, туп. Медведевский, 1-12, 2-14, пер. Медведевский, 51-67, 46-60, ул. Ляшко, 97-107, 102-108, ул. Белинского, 33, 33А, ул. Студенческая, 2, 4, 6, 8, 1-29, 10-38, пер. Холмистый, 7-11, 2-10, пер. Левоовражный, 3, 5, 9, ул. Комсомольская, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372.
Артем Ежаков