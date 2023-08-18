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8:00, 18 августа 2023 года Воспитатель из Орла поборется за звание лучшей в стране Начался заключительный этап всероссийского профессионального конкурса.





На всероссийском конкурсе "Воспитатель года России – 2023" стартовал финальный этап. Орловскую область представляет музыкальный руководитель детского сада №85 комбинированного вида города Орла Татьяна Бородина. Об этом сообщил глава регдепартамента образования Алексей Карлов. Ранее она стала абсолютным победителем регионального этапа состязания.



Заключительный этап состоит из заочного и трех очных туров. Имя лучшего воспитателя назовут 5 октября. Им станет один из 89 конкурсантов.



Стаж работы Татьяны Бородиной – 12 лет. За это время она стала победителем и лауреатом различных муниципальных, региональных и межрегиональных конкурсов профессионального мастерства. Активно участвует в общественной деятельности.





Артем Ежаков



