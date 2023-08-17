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10:00, 17 августа 2023 года

Орловскому бизнесу сохранят прежние ставки по микрозаймам

Об этом в ходе прямого эфира сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Фото: архив "Вести-Орел"

15 августа Банк России на внеочередном заседании совета директоров по денежно-кредитной политике поднял ключевую ставку на 3,5% до 12% годовых. В связи с этим правительство Орловской области решило поддержать предпринимателей.
"Льготное кредитование малого и среднего бизнеса в субъектах РФ привязано к ключевой ставке Банка России. Центробанк повысил ключевую ставку до 12%, но правительством Орловской области принято решение оставить прежними процентные ставки Фонда микрофинансирования по микрозаймам для орловского бизнеса", – сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира.
Напомним, в Центробанке сообщили, что принятое решение по повышению процентной ставки направлено на обеспечение такой динамики денежно-кредитных условий и внутреннего спроса в целом, которые необходимы для возвращения инфляции к 4% в 2024 году и ее стабилизации вблизи 4% в дальнейшем.


Артем Ежаков
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