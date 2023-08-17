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9:30, 17 августа 2023 года Школы Орла хотят оснастить системами безопасности до конца нового учебного года Вопрос обсуждался на заседании профильного комитета городского совета 16 августа.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле школы продолжают готовить к учебному году. Одним из самых главных пунктов в этом является безопасность, и этой теме посвятили один из вопросов на заседании профильного комитета городского совета.



И.о. начальника городского управления образования Анастасия Сергеева отметила, что системой охранной сигнализации оборудовано 77 учебных учреждений, а из 139 образовательных организаций системой оповещения управления эвакуацией оснащены 32. До конца нового учебного года ими хотят оснастить все оставшиеся учреждения.



Одновременно в образовательных организациях продолжается ремонт. В его план включили 20 школ, 30 детских садов и четыре учреждения допобразования. В первую очередь занимаются неотложными задачами: ремонтом кровли, систем отопления, вентиляции, окнами. Эта работа выполнена на 80%.





Артем Ежаков



