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9:00, 17 августа 2023 года

Орловский ржано-пшеничный хлеб превратят в бренд

В регионе проходит соответствующий конкурс.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области впервые проходит конкурс по разработке гастрономического бренда региона "Орловский Хлеб". Об этом в ходе прямого эфира в социальных сетях сообщил губернатор Андрей Клычков.

Конкурс должен возродить традиционную рецептуру орловского ржано-пшеничного хлеба. Участвуют в гастрономических исследованиях "Орловский Хлебокомбинат", "Колпнянский хлебозавод", "Малоархангельский хлеб" и другие предприятия.

Как признался глава региона, ему самому очень нравится хотынецкий и знаменский хлеб. А мэр Орла Юрий Парахин сообщил, что Орловский хлебокомбинат начал выпускать Монастырский хлеб. Его презентовали на ярмарке "Вино — Сыр, Хлеб — Мед".
"Это возврат к традициям. Могу сказать, что это действительно тот самый хлеб из детства", – заявил градоначальник.



Артем Ежаков
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