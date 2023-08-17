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9:00, 17 августа 2023 года Орловский ржано-пшеничный хлеб превратят в бренд В регионе проходит соответствующий конкурс.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области впервые проходит конкурс по разработке гастрономического бренда региона "Орловский Хлеб". Об этом в ходе прямого эфира в социальных сетях сообщил губернатор Андрей Клычков.



Конкурс должен возродить традиционную рецептуру орловского ржано-пшеничного хлеба. Участвуют в гастрономических исследованиях "Орловский Хлебокомбинат", "Колпнянский хлебозавод", "Малоархангельский хлеб" и другие предприятия.



Как признался глава региона, ему самому очень нравится хотынецкий и знаменский хлеб. А мэр Орла Юрий Парахин сообщил, что Орловский хлебокомбинат начал выпускать Монастырский хлеб. Его презентовали на ярмарке "Вино — Сыр, Хлеб — Мед".

"Это возврат к традициям. Могу сказать, что это действительно тот самый хлеб из детства", – заявил градоначальник.





Артем Ежаков



