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8:30, 17 августа 2023 года

В Орле планируют создать сеть общественных туалетов за счет концессии

Тема обсуждалась в ходе заседания комитета горсовета по ЖКХ.

Фото: архив "Вести-Орел"

16 августа состоялось заседание комитета городского совета по ЖКХ, на котором вновь обсудили тему создания сети общественных туалетов в городе. Было заявлено, что мэрия сейчас работает над вопросом заключения концессионного соглашения по строительству такой сети, причем туалеты должны быть доступны и для маломобильной группы населения.

Как сообщили в пресс-службе городского совета, сейчас на городских улицах установлены 13 общественных туалетов, 15 надворных санитарных установок, 14 биотуалетов. На ярмарках и праздниках могут установить 12 дополнительных мобильных туалетных кабинок. Известно, что в сквере Семьи появится с четырьмя отдельными кабинками, одна из которых будет обслуживать людей с ограничениями по здоровью.


Артем Ежаков
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