В Россельхознадзоре поддержали создание семеноводческого центра в Орловской области
Губернатор встретился с заместителем руководителя ведомства.
Фото из архива
Губернатор Орловской области Андрей Клычков провел рабочую встречу с заместителем руководителя Россельхознадзора Антоном Кармазиным. В ходе рабочей встречи инициатива региона по созданию национального семеноводческого центра была поддержана.
– Был рад услышать поддержку нашей инициативы, - сказал глава региона во время прямого эфира в соцсетях.