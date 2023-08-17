На улице Рощинской в Орле завершается строительство ФОКа
Сейчас рабочие укладывают асфальт.
Работы в Северном районе областной столицы проводятся в рамках национального проекта "Демография". В скором времени объект примет первых спортсменов.
Внутри помещения обустроены раздевалки, душевые кабины, административные и медицинские кабинеты. Все необходимое оборудование и мебель уже приобретены, вскоре ожидается их доставка.
Большую часть времени проводить тренировки здесь будут воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 10, но не только они – соседство с Медведевским лесом добавляет возможностей для проведения соревнований по различным видам спорта.