В райцентре Шаблыкино завершились дорожные работы на трех улицах
Они проходили в рамках национального проекта.
Фото: "Шаблыкинский вестник"
В поселке Шаблыкино завершились дорожные работы на улицах Октябрьской, Карачевской и в переулке Речном. Они проходили в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".
По информации пресс-службы областного правительства, рабочие отремонтировали более трех километров дорог. Качество покрытия уже оценили местные автомобилисты. Вопросы дорожного ремонта остается на контроле главы региона.