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14:00, 17 августа 2023 года Орловщина увеличила экспорт рапсового масла в Китай Объем продукции, которую вывезли за границу, стал больше в 7,3 раза.



Фото: архив

С начала текущего года из Орловской области в Китай отправили 57,6 тысячи тонн рапсового масла, что в 7,3 раза превысило прошлогодние показатели. Такие данные приводит ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.



Экспортируемая продукция полностью соответствовала всем требованиям. Ее качество и безопасность подтвердили протоколы испытаний, а специалисты оформили необходимые фитосанитарные сертификаты.





Ксения Солоухина



