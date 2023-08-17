Главная » Новости



5:00, 17 августа 2023 года Два орловских школьника стали финалистами всероссийского научного конкурса Никита Дрожжин и Антон Первых получили приглашение в "Артек".



Фото: "Созвездие Орла"

Учащиеся центра "Созвездие Орла" попали в финал всероссийского конкурса научно-исследовательских работ с международным участием "Десять в минус девятой". Соревнование проводится по следующим направлениям: естественные науки, нанотехнологии и наноиндустрия.



Орловцы уже получили льготы в виде 10 баллов ЕГЭ при поступлении в Самарский национальный исследовательский университет. Ребята с 1 по 22 сентября примут участие в профильной смене на территории центра "Артек", сообщили в пресс-службе областного правительства.





Сергей Силаев



