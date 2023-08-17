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19:30, 16 августа 2023 года Более 150 орловских выпускников поступили в медвузы по целевому направлению Они будут обучаться по трем специальностям.



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В 2023 году 156 выпускников орловских школ поступили в медицинские вузы и колледжи по целевому направлению. Ребята начнут осваивать профессии педиатра, терапевта и стоматолога. Целевое обучение для них - бесплатное. Также оно предполагает стопроцентное трудоустройство после получения диплома. По договору в медучреждениях новоиспеченные врачи должны будут отработать пять лет.



По информации пресс-службы областного правительства, в Орловском медицинском колледже дополнительно открыли еще 11 бюджетных мест по инициативе губернатора.





Ксения Солоухина



