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19:00, 16 августа 2023 года В новом учебном году юных орловцев будут возить более 300 школьных автобусов Они начнут курсировать по всему региону.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

С сентября в учебные учреждения Орловской области планируется доставлять более 6,6 тысячи детей по 481 маршруту. Развозить учеников будут 307 автобусов.



– В самом разгаре подготовка образовательных организаций к новому учебному году. Среди приоритетных направлений этой работы – обеспечение безопасности школьных маршрутов, школьного автотранспорта, – подчеркнул губернатор Андрей Клычков.





Ксения Солоухина



