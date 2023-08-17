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18:30, 16 августа 2023 года Андрей Клычков встретился с участником Сталинградской битвы Александром Ширшовым Ветеран отмечает вековой юбилей.



Фото: пресс-служба правительства региона

Глава Орловской области Андрей Клычков посетил орловского участника Сталинградской битвы в день его рождения. Губернатор пожелал Александру Максимовичу крепкого здоровья, долголетия и бодрости духа. Ветерану вручили юбилейную медаль "80 лет освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков", сообщили в пресс-службе областного правительства.



Александр Максимович Ширшов родился 16 августа 1923 года в деревне Первое Поздеево Свердловского района. Великая Отечественная война застала Александра Ширшова выпускником девятого класса. Он воевал в составе Донского, Сталинградского, 1-го Украинского, 2-го Белорусского, 1-го Дальневосточного фронтов.



Александр Максимович награжден медалями "За отвагу", "За оборону Сталинграда", "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.", "За победу над Японией", "За взятие Кенигсберга".





Сергей Силаев



