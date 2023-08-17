На Орловщине будут развивать технологии "умного города"
Губернатор подписал соглашение, направленное на улучшение цифровой экономики региона.
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области
Соглашение о сотрудничестве Андрей Клычков заключил с компанией "ВымпелКом". Оно предусматривает развитие новых технологий "умного города" и сервисов связи. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".
Кроме того, совместная деятельность по совершенствованию телекоммуникационной инфраструктуры поможет повысить эффективность управленческой деятельности и инвестиционной привлекательности Орловщины. Особое внимание уделят цифровизации региона.