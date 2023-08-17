Главная » Новости



7:00, 17 августа 2023 года Диетолог рассказал, как сдержать вечный аппетит Советами поделилась диетолог Оксана Лаушкина.





Для начала нужно понять, откуда появляется аппетит. Причин может быть много. К примеру, если у вас нет времени на полноценный обед в течение дня, то к вечеру гормон, который отвечает за голод, накапливается. Потому мы и хотим постоянно есть.



Решение такой проблемы есть. В течение дня нужно обедать и находить время на перекусы – тогда вечером аппетит снизится.



Дефицит некоторых микроэлементов, таких как магний, также вызывает аппетит.



Вечный голод провоцируют стрессы. Организм пытается его подавить и хочет есть.



Лучше всего питаться сбалансированно, ограничить потребление фастфуда. Нельзя питаться дробно. Этот способ может привести к выбросу гормона – инсулина.





Александра Бахтина



