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17:08, 16 августа 2023 года Орловцы споют с Александром Ивановым на фестивале "Русское лето" Его хедлайнером станет группа "Рондо".





Фестиваль “Русское лето” пройдет 19 августа на площади Ленина. О том, что подготовили для жителей и гостей региона, рассказали в пресс-службе мэрии.



Детская и спортивная зоны будут работать с 13:00 до 18:00. Юных гостей праздника ждут тематические мастер-классы, аквагрим, литературная площадка с конкурсами и викторинами, гонки на радиоуправляемых машинках, шоу мыльных пузырей, жонглеры и другие развлечения. Также откроются площадка лазертага и мобильный "Кванториум".



В спортивной зоне каждый сможет сдать нормативы ГТО, сыграть в бадминтон, баскетбол и шашки. Кроме того, там пройдут мастер-классы по боксу, самбо, ушу, дзюдо, художественной гимнастике и шоу силового экстрима.



В 17:00 начнется концертная программа, в которой примут участие артисты орловской филармонии, танцор Ильшат Шабаев, кавер-группы “Так бывает” и “Пляски”. В 20:00 на сцену выйдут группа “Рондо” и ее фронтмен Александр Иванов.





Ксения Солоухина



