Главная » Новости



6:00, 17 августа 2023 года Народные приметы: что нужно делать 17 августа, чтобы выйти замуж В народном календаре 17 августа отмечено как Авдотья Малиновка.





Дата связана со множеством правил и запретов, нарушение которых может обернуться неприятными последствиями.



Что нельзя делать в этот день:



- 17 августа запрещены все операции, связанные с торговлей (предки верили, что это может привести к разорению);

- давать в долг сегодня тоже не следует, заемщик вас обманет и не рассчитается с вами;

- если вы цените свое душевное спокойствие, то оградите себя от людей, которые вам неприятны;

- в этот день девушкам не советовали ходить на свидание, иначе кавалер окажется обманщиком.



Что нужно делать 17 августа:



- если вы хотите выйти замуж, то в этот день нужно хлопотать по дому (предки считали, что так можно привлечь достойного мужчину);

- в этот день было принято собирать малину и готовить запасы на зиму;

- считалось, что можно отогнать злых людей от дома, если собирать зверобой, сушить и раскладывать его по углам.









Александра Бахтина



