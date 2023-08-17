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6:00, 17 августа 2023 года

Народные приметы: что нужно делать 17 августа, чтобы выйти замуж

В народном календаре 17 августа отмечено как Авдотья Малиновка.


Дата связана со множеством правил и запретов, нарушение которых может обернуться неприятными последствиями.

Что нельзя делать в этот день:

- 17 августа запрещены все операции, связанные с торговлей (предки верили, что это может привести к разорению);
- давать в долг сегодня тоже не следует, заемщик вас обманет и не рассчитается с вами;
- если вы цените свое душевное спокойствие, то оградите себя от людей, которые вам неприятны;
- в этот день девушкам не советовали ходить на свидание, иначе кавалер окажется обманщиком.

Что нужно делать 17 августа:

- если вы хотите выйти замуж, то в этот день нужно хлопотать по дому (предки считали, что так можно привлечь достойного мужчину);
- в этот день было принято собирать малину и готовить запасы на зиму;
- считалось, что можно отогнать злых людей от дома, если собирать зверобой, сушить и раскладывать его по углам.




Александра Бахтина
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