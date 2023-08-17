четверг 17.08.2023 04:24:35 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

1:30, 17 августа 2023 года

Полезная инструкция: как орловцам победить шумных соседей

Рассказываем, что нужно делать, чтобы присмирить нарушителя сна и покоя.

Фото: архив "Вести-Орел"

У вас шумные соседи? Не знаете, как с ними бороться? Госдума подготовила специальную инструкцию, чтобы помочь вам отстоять свои права.

Часы тишины

Региональное законодательство определяет, какое время относится к ночному. В Орловской области запрещено нарушать тишину и покой с 23:00 до 07:00 в рабочие дни, с 23:00 до 10:00 – в выходные и праздничные дни.

Ваши действия

Если в вашем подъезде, во дворе или даже на близлежащей стройплощадке шумят по ночам, вы вправе обратиться в полицию. Можно сразу позвонить участковому или подать ему коллективную жалобу.

Что будет дальше

Полицейские побеседуют с нарушителями сна и покоя жильцов, составят протокол. Если разрешить спор не получится, суд – последняя инстанция.

Что грозит нарушителю

Ответственность предусмотрена по двум статьям. Нарушитель заплатит штраф от 500 до 1000 рублей.


Юлия Егорова
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.