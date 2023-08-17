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1:30, 17 августа 2023 года Полезная инструкция: как орловцам победить шумных соседей Рассказываем, что нужно делать, чтобы присмирить нарушителя сна и покоя.



Фото: архив "Вести-Орел"

У вас шумные соседи? Не знаете, как с ними бороться? Госдума подготовила специальную инструкцию, чтобы помочь вам отстоять свои права.



Часы тишины



Региональное законодательство определяет, какое время относится к ночному. В Орловской области запрещено нарушать тишину и покой с 23:00 до 07:00 в рабочие дни, с 23:00 до 10:00 – в выходные и праздничные дни.



Ваши действия



Если в вашем подъезде, во дворе или даже на близлежащей стройплощадке шумят по ночам, вы вправе обратиться в полицию. Можно сразу позвонить участковому или подать ему коллективную жалобу.



Что будет дальше



Полицейские побеседуют с нарушителями сна и покоя жильцов, составят протокол. Если разрешить спор не получится, суд – последняя инстанция.



Что грозит нарушителю



Ответственность предусмотрена по двум статьям. Нарушитель заплатит штраф от 500 до 1000 рублей.





Юлия Егорова



