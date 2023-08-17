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3:00, 17 августа 2023 года

С августа 2023 года дети начнут получать новые препараты от гепатита С

До недавнего времени в мире использовали только одно лекарство.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

По данным Всемирной организации здравоохранения, до 2014 года в мире для лечения гепатита С использовались препараты интерферона. Длительность лечения составляла 12 месяцев, однако эффективность достигала 50-80%, а также возникало много побочных эффектов.

По информации главного внештатного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Владимира Чуланова, сегодня для лечения гепатита С у детей от 3 до 12 лет можно использовать препарат Глекапревир + Пибрентасвир в виде гранул. Для терапии этого заболевания у детей
12 лет и старше в стране одобрены к применению два препарата – Софосбувир + Велпатасвир и Глекапревир+Пибрентасвир.

Эффективность лекарств приближается к 100%. Длительность лечения сократилась до 2-3 месяцев и завершается полным выздоровлением.


Сергей Силаев
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