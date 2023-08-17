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17:30, 16 августа 2023 года

В Орловской области почти на 250 избирательных участках установят видеокамеры

Трансляция будет выводиться на служебный портал.

Фото: пресс-служба правительства региона

В Орле обсудили вопросы развития наблюдения на выборах. Тему затронули на совещании, которое состоялось 16 августа в областной администрации. В нем приняли участие первый заместитель губернатора Вадим Соколов, член ЦИК России Николай Левичев, председатель Избирательной комиссии Орловской области Лилия Пиняева, руководитель департамента внутренней политики региона Екатерина Данилевская, представители общественных организаций.

Николай Левичев подчеркнул, что в России создана система, не имеющая аналогов в мире. Она включает в себя деятельность ряда институтов: общественных палат, экспертов, правозащитников, общественных объединений и некоммерческих организаций.

По информации пресс-службы правительства региона, на 246 участках будут работать камеры видеонаблюдения. На остальных участках будет вестись видеорегистрация. Напомним, выборы губернатора Орловской области пройдут 8, 9, 10 сентября.


Сергей Силаев
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