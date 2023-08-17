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15:43, 16 августа 2023 года

Орловцы пожаловались на нехватку торговых точек

Тему затронули на заседании профильного комитета Орловского облсовета.


Проблемы передвижных торговых объектов обсудили на расширенном заседании комитета по экономике Орловского облсовета 16 августа. Жители Орловской области жалуются на то, что закрываются торговые точки. Как отмечалось на заседании профильного комитета облсовета, это связано с нехваткой кадров и отсутствием прибыли.

По словам исполняющего обязанности руководителя Департамента промышленности и торговли Анатолия Новикова, региональное правительство создает условия для подобной торговли, включая льготы. С жалобами работают практически в индивидуальном порядке.

Райцентры обеспечены торговлей, но облпотребсоюз готов расширить торговую сеть за счет автолавок. Кооператоры просят субсидировать покупку специализированных машин.


Артем Ежаков
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