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10:30, 17 августа 2023 года В Орловской области продолжается выплата пособия многодетным семьям к началу учебного года Подать заявление можно до конца сентября.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Многодетные семьи Орловщины могут обратиться с заявлением о назначении соответствующей единовременной выплаты в центр социальной защиты населения по месту жительства.



Как сообщили в департаменте социальной защиты Орловской области, при себе нужно иметь паспорт, сведения о счете, открытом в кредитной организации и справку об обучении. Подать заявление можно до 30 сентября через МФЦ или центр соцзащиты.





Сергей Силаев



