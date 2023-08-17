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20:00, 16 августа 2023 года В Орле полицейские задержали 19-летнего курьера телефонных мошенников По их указанию пенсионерка передала молодому человеку 100 тысяч рублей.





Пожилой орловчанке позвонила якобы родственница. Плачущая девушка рассказала, что стала виновницей ДТП с пострадавшим и, чтобы урегулировать ситуацию, ей нужна крупная сумма. Затем с женщиной по телефону разговаривал “следователь”, который все подтвердил и сообщил, что за деньгами придет курьер. Вскоре на пороге квартиры появился молодой человек, которому пенсионерка передала 100 тысяч рублей. Злоумышленника нашли сотрудники уголовного розыска, отследив маршрут его передвижения. 19-летнего жителя соседнего региона полицейские задержали, когда тот пытался покинуть Орел. Как оказалось, таким образом ему предложили подзаработать неизвестные. В качестве вознаграждения они пообещали 10% от переданной суммы. - В отношении данного лица возбуждено уголовное дело. Подозреваемого проверяют на причастность к свершению аналогичных преступлений. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.





Ксения Солоухина



