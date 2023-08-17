В Орле полицейские задержали 19-летнего курьера телефонных мошенников

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20:00, 16 августа 2023 года
В Орле полицейские задержали 19-летнего курьера телефонных мошенниковПо их указанию пенсионерка передала молодому человеку 100 тысяч рублей.
Пожилой орловчанке позвонила якобы родственница. Плачущая девушка рассказала, что стала виновницей ДТП с пострадавшим и, чтобы урегулировать ситуацию, ей нужна крупная сумма. Затем с женщиной по телефону разговаривал “следователь”, который все подтвердил и сообщил, что за деньгами придет курьер. Вскоре на пороге квартиры появился молодой человек, которому пенсионерка передала 100 тысяч рублей.
Злоумышленника нашли сотрудники уголовного розыска, отследив маршрут его передвижения. 19-летнего жителя соседнего региона полицейские задержали, когда тот пытался покинуть Орел. Как оказалось, таким образом ему предложили подзаработать неизвестные. В качестве вознаграждения они пообещали 10% от переданной суммы.
- В отношении данного лица возбуждено уголовное дело. Подозреваемого проверяют на причастность к свершению аналогичных преступлений. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Ксения Солоухина