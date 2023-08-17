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13:30, 16 августа 2023 года

Пятеро орловцев оштрафованы за кражу 50 тонн селитры

Удобрение принадлежало коммерческой организации.

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Кромской районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении пяти человек. Их признали виновными в краже 50 тонн удобрения – аммиачной селитры. Как добавили в прокуратуре, один из осужденных также совершил хищение товарно-материальных ценностей из той же организации, которой принадлежала селитра.

Фирма понесла ущерб, превышающий миллион рублей. Противоправную деятельность фигурантов пресекли сотрудники подразделения уголовного розыска ОМВД России по Троснянскому району в июне прошлого года. Расследованием уголовного дела занимались следователи следственной группы ОМВД России по Троснянскому району.

Суммы штрафов варьируются от 100 до 220 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.




Артем Ежаков
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