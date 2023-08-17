Главная » Новости



15:30, 16 августа 2023 года В Орловской области завершается ремонт Краснооктябрьской школы Здание является объектом культурного наследия региона.





Краснооктябрьская школа расположена в усадьбе Шеншиных, которая находится в деревне Волково Мценского района. Там часто гостили писатели Афанасий Фет и Иван Тургенев. При реконструкции исторический облик фасада здания и некоторые внутренние помещения удалось сохранить. Пришкольную территорию обустроили в современном стиле. В общей сложности на обновление учебного заведения и прилегающей к нему территории из бюджетов разных уровней было направлено 33 миллиона рублей.





Ксения Солоухина



