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12:00, 16 августа 2023 года В Орловской области с начала года жильем обеспечили 26 инвалидов На эти цели выделили 30 миллионов рублей.





С начала 2023 года 26 орловцев с ограниченными возможностями получили квартиры. В общей сложности на улучшение жилищных условий инвалидов было направлено 30 миллионов рублей. Как сообщает тг-канал “Телеграммы из Орла”, в регионе получатели социальных выплат могут приобрести жилье в собственность как на первичном, так и на вторичном рынке.





Ксения Солоухина



