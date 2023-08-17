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11:00, 16 августа 2023 года В Орле предложили выплачивать две пенсии вдовам участников Великой Отечественной войны Соответствующую инициативу от первого зампреда орловского облсовета Михаила Вдовина передали для рассмотрения Татьяне Голиковой.





Первый заместитель председателя Орловского облсовета Михаил Вдовин обратился в Госдуму РФ с предложением о возможности установления в федеральном законодательстве права на получение одновременно двух различных пенсий для вдов участников Великой Отечественной войны. Речь идет о выплате по потере кормильца, а также трудовой или страховой пенсии по старости.

Михаил Вдовин на странице в "ВКонтакте". "В среднем их [вдов] пенсия составляет около 24 тысяч рублей. Согласитесь – учитывая статус и возраст этих людей, этого недостаточно", – написал на странице в "ВКонтакте". Обращение Михаила Вдовина направили для рассмотрения заместителю председателя правительства страны Татьяне Голиковой.











Артем Ежаков



