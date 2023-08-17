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10:37, 16 августа 2023 года Прокуровскому лесопарку в Орле могут присвоить особый статус Это позволит серьезно заняться благоустройством территории.



Фото: архив "Вести-Орел"

Председатель Орловского городского совета Василий Новиков сообщил о планах дать Прокуровскому лесопарку официальный статус лесопарковой зоны, что позволит серьезно заняться благоустройством территории.



Сейчас лесопарк не имеет юридического статуса, поэтому не имеет шансов быть включенным в программы обновления, по которым выделяются деньги на освещение, дорожки, скамейки в скверах и парках.



Статус лесопарку станет проще присвоить после того, как депутаты городского совета осенью примут решение об изменении генерального плана областной столицы и правил землепользования и застройки.

"Считаю, что это место может стать замечательной зоной отдыха не только для улицы Орловских партизан, Дмитрия Блынского, но и для строящихся рядом новых домов", – заявил Василий Новиков.





Артем Ежаков



