Главная » Новости



12:30, 16 августа 2023 года Член ЦИК Николай Левичев ознакомился с организацией выборов в Орловской области Избирательная кампания в регионе в самом разгаре.





15 августа в Орловской области с визитом побывал член Центральной избирательной комиссии Николай Левичев. Он провел рабочую встречу с губернатором Андреем Клычковым. Стороны обсудили вопросы безопасности и готовности к Единому дню голосования.



Также Николай Левичев ознакомился с организацией выборов. Он увидел, как будут голосовать люди с ограниченными возможностями здоровья – избирателям с нарушениями зрения помогут специальные лампы, памятки, выполненные шрифтом Брайля, трафареты для голосования.



Обсудили также, как совместить консервативный подход и современные реалии – электронные сервисы на "Госуслугах", механизм "Мобильный избиратель", позволяющий проголосовать по месту нахождения, дистанционное голосование, применяющееся в ряде регионов.





Евгения Пьянова



