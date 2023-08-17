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14:30, 16 августа 2023 года В Нарышкино увековечили память народного тренера Владимира Жиляева Он посвятил всю жизнь спорту и детям.



Фото: администрация пгт. Нарышкино

12 августа на стадионе в Нарышкино состоялось торжественное открытие памятной доски почетному гражданину поселка Владимиру Жиляеву. Его называют народным тренером – всю свою жизнь он отдал спорту и детям. Среди его воспитанников – вратарь московского "Спартака" и сборной России Александр Селихов.



Владимир Жиляев скончался 30 мая 2023 года. Детским тренером он проработал более 45 лет.





Артем Ежаков



