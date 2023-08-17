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13:00, 16 августа 2023 года Орловщина доставила новые 20 тонн воды под Кременную Передача "аква-посылок" уже превысила план.



Фото: архив "Вести-Орел"

Орловская область продолжает гуманитарную миссию по раздаче бутилированной воды в зоне СВО. Как сообщил советник губернатора Сергей Лежнев, на днях под Кременной прямо "с колес" раздали очередные 20 тонн. Общий вес доставленной воды с момента начала "аква-миссии" составил уже 230 тонн, хотя изначально купили 200 тонн.



Орловцы могут помочь нашим военнослужащим с водой. Ее можно приносить в пункты сбора, развернутые в регионе.





Артем Ежаков



