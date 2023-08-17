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16:30, 16 августа 2023 года В Орловской области выросли налоговые поступления во все бюджеты Подведены полугодовые итоги.



Фото: архив "Вести-Орел"

За первое полугодие 2023 года Управление налоговой службы по Орловской области обеспечило рост поступлений во все бюджеты. Так, в консолидированный бюджет РФ собрано более 24 миллиардов рублей налогов, что на 3,1 миллиарда больше января – июня 2022 года.



Поступления в федеральный бюджет увеличились на 34,2% до отметки в 6,6 миллиарда.

"В бюджет территории мобилизовано порядка 17,5 миллиарда рублей с превышением на 1,4 миллиарда", – добавили в УФНС. Также в регионе собрано порядка 11,1 миллиарда рублей взносов на обязательное соцстрахование. Здесь рост составил 7,5%.





Артем Ежаков



