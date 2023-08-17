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9:30, 16 августа 2023 года Двое юных орловцев отправились в экспедицию на Северный полюс Софья Корягина и Ярослав Воропаев выиграли путешествие на ледоколе во всероссийском проекте.



Фото: региональный информационный портал

Атомный ледокол "50 лет Победы" отправился в экспедицию на Северный полюс. На его борту – более 80 российских школьников из разных регионов страны и победитель конкурса "Учитель года России – 2022" Дмитрий Лутовинов.



Как сообщает региональный информационный портал, в путешествие отправились двое орловцев, победивших во всероссийском проекте «Ледокол знаний – 2023». Это выпускница образовательных смен регионального центра "Созвездие Орла" и студентка первого курса МГТУ имени Баумана Софья Корягина, а также ученик девятого класса школы №12 Ярослав Воропаев.



Ребят ждет путешествие по маршруту: Мурманск – Северный полюс – Земля Франца-Иосифа – Мурманск. За время пути для участников экспедиции проведут лекции и мастер-классы, посвященные Арктике, атомной промышленности, достижениям науки и высоким технологиям.





Артем Ежаков



