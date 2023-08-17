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9:00, 16 августа 2023 года

В Орле может появиться "Тургеневская библиотерра"

Она разделится на тематические зоны, где орловцы разных возрастов смогут читать любимые книги.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Библиотека имени И. С. Тургенева претендует на модернизацию в рамках нацпроекта "Культура". Если учреждение пройдет конкурсный отбор, то в нем организуют отдельные залы для посетителей разных возрастов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, в здании появится центр детского чтения для ребят до 14 лет. В помещении расположится библиомодуль, стеллажи-ступеньки с книгами орловских писателей, домики и флип-чарты для проведения мастер-классов.

Молодежная библиосфера будет рассчитана на профориентацию и самореализацию подростков, которые смогут участвовать в мероприятиях или стать их инициаторами.

Еще один модуль, в котором будет работать театральная студия, организуют для читателей “золотого возраста”.


Ксения Солоухина
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