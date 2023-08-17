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7:00, 16 августа 2023 года В Орловской области продолжается “народная приемка” отремонтированных дворов Местные жители оценят благоустройство вместе со специалистами.



Фото: пресс-служба правительства региона

"Народные приемки" пройдут в две ближайшие недели в нескольких районах Орловщины. Вместе с экспертными комиссиями ремонт, проведенный на территориях, проверят и местные жители. Оценивать будут преобразившиеся дворы в поселках Верховье, Стрелецком и Нарышкино, Русско-Бродском сельском поселении, селе Сосково.



Как отметили в пресс-службе областного правительства, если у орловцев возникнут замечания по качеству работ, размещению тех или иных объектов благоустройства, то подрядчик обязан исправить все недочёты.





Ксения Солоухина



