Орловец, отказавшийся платить за выпитый в магазине алкоголь, попал в отдел полиции
Мужчина учинил скандал в торговой точке.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
Тревожную кнопку нажали работники сетевого супермаркета, расположенного на улице Привокзальной. Один из посетителей выпил алкоголь прямо в торговом зале, а платить за товар отказался. Помимо того, он начал ругаться с персоналом. Задержали и передали сотрудникам полиции 55-летнего дебошира росгвардейцы.
Как сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии, за неделю силовики отработали около 150 тревожных сигналов. Пятерых орловцев, подозреваемых в совершении административных правонарушений, доставили в органы внутренних дел.