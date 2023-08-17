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20:30, 15 августа 2023 года Орловец, отказавшийся платить за выпитый в магазине алкоголь, попал в отдел полиции Мужчина учинил скандал в торговой точке.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Тревожную кнопку нажали работники сетевого супермаркета, расположенного на улице Привокзальной. Один из посетителей выпил алкоголь прямо в торговом зале, а платить за товар отказался. Помимо того, он начал ругаться с персоналом. Задержали и передали сотрудникам полиции 55-летнего дебошира росгвардейцы.



Как сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии, за неделю силовики отработали около 150 тревожных сигналов. Пятерых орловцев, подозреваемых в совершении административных правонарушений, доставили в органы внутренних дел.





Ксения Солоухина



