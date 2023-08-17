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19:30, 15 августа 2023 года В Орловской области к выборам подготовили более тысячи общественных наблюдателей Они проходили обучение в течение двух дней.



Фото: пресс-служба правительства региона

Данная тема обсуждалась на рабочей встрече лидеров и руководителей общественно-политических организаций, молодежных движений, национальных объединений, религиозных конфессий.



Как сообщает пресс-служба областного правительства, в регионе к единому дню голосования подготовлено порядка 1400 общественных наблюдателей. В районах области и Орле для них организовано специальное двухдневное обучение, после прохождения которого каждый участник получит соответствующий сертификат.





Ксения Солоухина



