В Орловской области к выборам подготовили более тысячи общественных наблюдателей
Они проходили обучение в течение двух дней.
Фото: пресс-служба правительства региона
Данная тема обсуждалась на рабочей встрече лидеров и руководителей общественно-политических организаций, молодежных движений, национальных объединений, религиозных конфессий.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, в регионе к единому дню голосования подготовлено порядка 1400 общественных наблюдателей. В районах области и Орле для них организовано специальное двухдневное обучение, после прохождения которого каждый участник получит соответствующий сертификат.