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5:00, 16 августа 2023 года В орловском музее появилась копия легенды русского рока Почитатели творчества Виктора Цоя точно не останутся равнодушными.



Фото: музей коллекционных кукол

В орловском музее коллекционных кукол появился новый экспонат, который обязательно стоит увидеть поклонникам легендарного Виктора Цоя. Это статуэтка рок-музыканта, выпущенная фирмой Prosto Toys в 2014 году.



Авторы буквально повторили детали внешности кумира советской молодежи – не узнать невозможно. Ищите в музее фигурку под номером 725.



Причем это не единственный объект в Орле, посвященный Виктору Цою. В прошлом году на улице Фомина нарисовали граффити с изображением певца.





Юлия Егорова



