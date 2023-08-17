В орловском музее появилась копия легенды русского рока
Почитатели творчества Виктора Цоя точно не останутся равнодушными.
Фото: музей коллекционных кукол
В орловском музее коллекционных кукол появился новый экспонат, который обязательно стоит увидеть поклонникам легендарного Виктора Цоя. Это статуэтка рок-музыканта, выпущенная фирмой Prosto Toys в 2014 году.
Авторы буквально повторили детали внешности кумира советской молодежи – не узнать невозможно. Ищите в музее фигурку под номером 725.
Причем это не единственный объект в Орле, посвященный Виктору Цою. В прошлом году на улице Фомина нарисовали граффити с изображением певца.