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18:30, 15 августа 2023 года Орловские предприятия увеличивают производительность труда В этом помогает нацпроект.







На орловском заводе "ООО Консиб Орел" специалисты совершенствуют используемые технологии. В этом помогает национальный проект "Производительность труда". Благодаря ему предприятие показывает рост числа продукции и снижение временных затрат на производственный цикл. Речь идет об изготовлении окон.



Старт проекту был дан в марте. Затем сотрудники прошли обучение и определились с программой - улучшение оптимизации производства стандартных окон. Оказалось, что в процессе много ручного труда и есть потери, которые можно устранить.



Это уже двадцатая компания, в которой успешно реализуются аналогичные проекты. На сегодняшний день программа проходит на 26 предприятиях Орловской области.





Илья Кондрашов



