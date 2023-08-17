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18:30, 15 августа 2023 года

Орловские предприятия увеличивают производительность труда

В этом помогает нацпроект.



На орловском заводе "ООО Консиб Орел" специалисты совершенствуют используемые технологии. В этом помогает национальный проект "Производительность труда". Благодаря ему предприятие показывает рост числа продукции и снижение временных затрат на производственный цикл. Речь идет об изготовлении окон.

Старт проекту был дан в марте. Затем сотрудники прошли обучение и определились с программой - улучшение оптимизации производства стандартных окон. Оказалось, что в процессе много ручного труда и есть потери, которые можно устранить.

Это уже двадцатая компания, в которой успешно реализуются аналогичные проекты. На сегодняшний день программа проходит на 26 предприятиях Орловской области.


Илья Кондрашов
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