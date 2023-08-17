Орловские предприятия увеличивают производительность труда
В этом помогает нацпроект.
На орловском заводе "ООО Консиб Орел" специалисты совершенствуют используемые технологии. В этом помогает национальный проект "Производительность труда". Благодаря ему предприятие показывает рост числа продукции и снижение временных затрат на производственный цикл. Речь идет об изготовлении окон.
Старт проекту был дан в марте. Затем сотрудники прошли обучение и определились с программой - улучшение оптимизации производства стандартных окон. Оказалось, что в процессе много ручного труда и есть потери, которые можно устранить.
Это уже двадцатая компания, в которой успешно реализуются аналогичные проекты. На сегодняшний день программа проходит на 26 предприятиях Орловской области.