Крупные медицинские вузы РФ подняли прайс образовательных услуг, оказываемых на платной основе

Наиболее ощутимо подорожала стоимость обучения по специальности "Лечебное дело".

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

На первом курсе по специальности "Лечебное дело" выросла цена в первом МГМУ имени И. М. Сеченова – сразу на 235 тысяч рублей (с 415 тысяч до 650 тысяч рублей). В региональных вузах, как выяснил корреспондент сайта "Вести-Орел", стоимость обучения тоже выросла – от 5 до 20%.

Так, в Орловском государственном университете за обучение на специальности "Лечебное дело" в 2022 году необходимо было заплатить 150 200 рублей, в 2023-м образовательная услуга подорожала до 160 710 рублей.