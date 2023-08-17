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8:30, 16 августа 2023 года Гастрономический фестиваль "Кухни наций" пройдет в Орле Гостей ждет дегустация, мастер-классы и выступление творческих коллективов.



Фото из архива

Гастрономический фестиваль пройдет в субботу, 19 августа, на улице Ленина с 14:00 до 23:00. Свое кулинарное мастерство продемонстрирует орловское отделение Ассамблеи народов России вместе с кафе и ресторанами.



О программе, которую приготовили в рамках мероприятия, рассказали в пресс-службе мэрии. Гости смогут попробовать различные блюда грузинской, армянской, туркменской, афганской, цыганской, таджикской, индийской и гаитянской кухонь, а также поучаствовать в тематических мастер-классах. Кроме того, на фестивале выступят национальные коллективы.





Ксения Солоухина



