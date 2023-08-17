В Орле завершается ремонт дворов в переулке Почтовом
В порядок привели территории возле пяти домов.
Фото: пресс-служба мэрии Орла
Преобразились дворы домов № 6, 8, 10, 14 и 16 по Почтовому переулку. Там обустроили парковки, а также уложили почти 350 метров асфальта на проезжей части и пешеходных дорожках. На территории появились новые лавочки, урны и освещение перед подъездами. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
С ремонтными работами дорожники справились за полтора месяца. Окончательно благоустройство завершится после установки опор освещения по некоторым адресам.