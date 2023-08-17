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18:00, 15 августа 2023 года В больнице Боткина Орла открылся детский дневной стационар Ребят будут лечить по педиатрическому и неврологическому профилям.



Фото: департамент здравоохранения Орловской области

Первых пациентов в стационаре примут на следующей неделе, сейчас оформляются необходимые документы.



Как сообщили в департаменте здравоохранения региона, дети с ДЦП смогут пройти курс массажа и физиопроцедур. Врачи смогут направлять пациентов для долечивания после перенесенных инфекционных заболеваний и пневмоний.



– Для детей будут доступны физиотерапевтические процедуры (в том числе аппаратные) и ингаляции. Один курс лечения в стационаре займет около 7-10 дней, - уточнили в департаменте.



Работа будет организована в две смены. В год стационар сможет принять порядка 300 пациентов. Если новое направление будет востребованным, то количество мест и направления работы могут быть расширены.











Сергей Силаев



